За Зеленским: в РФ послали комика на выборы

За Зеленским: в РФ послали комика на выборы

Узрев невероятный успех Зеленского, запоребчане тоже решили хайпонуть и выдвинуть своего комика в политику.

Но пока что лишь на местные выборы. Так, тобольское отделение партии "Единая Россия" (она же "Едим Россию") выдвинуло в городскую думу шоумена, кавээнщика и участника "Молодой Гвардии" Алексея Жарновского (почти Жириновского – прим.ред).

Путин и будущий президент России?

"Предыдущие довыборы в гордуму единороссы продули, мандат достался коммунистке Регине Юхневич. В этот раз сверху спущена задача обеспечить победу единоросса. Поэтому подбирали заведомо проходного депутата. И в свете недавних событий сделали ставку на Алексея Жарновского — молодого активиста, кавээнщика, шоумена", - отмечают российские источники.

Молодой шутник-политик

Как знать, может парень все же придет к успеху, а того в будущем и Путина подвинет?

Напомним, на днях соцсеть "Вконтакте" заполонили фото «могилы Путина». Вскоре выложенные материалы удалили, но немного погодя администрация сайта переменила свое решение

Путин умирает, Путин умер, Путин умрет. Примерно такие новости можно встретить на страницах некоторых изданий.

Но не так давно российскую соцсеть "Вконтакте" заполонили снимки … могилы Путина. Миллионы пользователей сайта воочию узрели плешивый лик Володи на гранитном камне. Что же это? Фото из будущего? Проделка вездесущих украинских диверсантов или выдача желаемого за действительное?

Многие и вправду поверили, что старик отдал коньки и приодел белые тапочки. Ошарашенный "Вконтакте" не стал разбираться в ситуации и сразу удалил «компрометирующие материалы». И правда, зачем рисковать?