Разумков пояснил, как могут переписать закон об украинском языке

Разумков хочет вписать в языковой закон "пряники"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, являющийся членом Зе команды, последовательно топит за то, чтобы переписать закон "Об основах государственной языковой политики". Сегодня чиновник попытался пояснить, для чего это нужно.

По словам спикера Рады, "в действующей редакции закона нет условий для развития украинского языка".

- Предыдущая власть заложила в закон о языке условия, которые выступают в качестве кнута, поэтому их нужно изменить. К примеру, создать условия для создания контента на украинском языке в виде бонусов, в том числе налоговых, - отметил Разумков. - Могут упрепить общество и уполномоченные по защите государственного языка. Но, если мы говорим об омбудсмене, давайте, чтобы он защищал интересы всех граждан Украины. Так, как это делают народные депутаты, президент, правительство. И я думаю, что и языковые омбудсмены должны так действовать также.

Само собой, Разумков ни словом не упомянул о том, что должность языкового омбудсмена правительство постоянно сливало, добившись в итоге увольнения Татьяны Монаховой. Зато рассказывал о "необходимости учитывания интересов всех граждан", в том числе и тех, кто говорит на русском.

Напомним, языковой вопрос стоит острым ребром в нашей политике уже очень давно. Этой весной Рада поставила окончательную точку в споре, приняв закон о защите украинского языка. Юрий Бойко и компания рыгов попытались оспорить решение парламента, но у них ничего не получилось.

Правда, уже при новой власти заявления о необходимости фактической защиты русского языка начали звучать все чаще.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного, а также предполагает обязательное обслуживание людей в магазинах, кафе и ресторанах на украинском, а не на русском, чем создает кучу проблем ватоголовым пособникам Путина. Ведь они настолько не любят Украину, что даже не хотят выучить ее язык.