Разумков подписал "антиколомойский" закон

Антиколомойский закон вскоре может вступить в силу

Спустя восемь дней с момента окончательного принятия закона, который не дает Игорю Коломойскому забрать "ПриватБанк", спикер ВР подписал документ, чем открыл возможность для вступления его в силу.

В четверг, 21 мая, на сайте парламента изменили статус закона №2571-д на "отправлен на подпись президенту".

Теперь для того, чтобы мечта олигарха о возвращении ему национализированного государством банка не свершилась, документ должен завизировать Владимир Зеленский, а также опубликовать в газете "Голос Украины".

Напомним, законопроект был принят во втором чтении во время внеочередного заседания 270 голосами. "Слуги народа" в одиночку поддержать его не смогли, поскольку партия фактически раскололась и подконтрольные Коломойскому нардепы саботировали принятие важного для страны законопроекта. Точно так же голосовали представители "Батькивщины" и предатели Украины из "ОПЗЖ".

Перед этим нардепам и вовсе пришлось переписывать регламент Рады для того, чтобы разблокировать рассмотрение закона. Ведь после первого чтения действующие в интересах олигарха политики занялись поправочным терроризмом и подали 16 тысяч предложений исправить документ. Фактически они просто блокировали возможность принятия "антиколомойского закона".

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха.

Коломойский вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, тяжба между государством и Игорем Коломойским может стать причиной заморозки переговоров с МВФ.