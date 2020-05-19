Большое жюри США рассматривает дело против олигарха Игоря Коломойского

Коломойский может стать обвиняемым по уголовному делу в США

В Штатах созвали большое жюри для рассмотрения возможного объявления подозрения экс-владельцу "ПриватБанка" об отмывании в США сотен миллионов долларов, которые были украдены из финансового учреждения.

Как утверждают журналисты издания BuzzFeed, речь идет о покупках Коломойским и Боголюбовым недвижимости в США через офшоры.

Деньги для этих покупок, как отследили федеральные агенты, были получены преступным путем. А поскольку финансовые преступления в Штатах считаются тяжкими, в случае дальнейшего развития дела Коломойскому будет очень не весело.

Американским журналистам днепровский олигарх заявил, что ничего не знает о большом жюри, а его партнер утверждает, что всю недвижимость в США покупал за законно полученные средства.

По данным СМИ, из-за расследования большого жюри американские агенты много раз приезжали в Украину. В том числе и в последнее время. Федералы встречались с Русланом Рябошапкой и следователями НАБУ.

Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник не стал отрицать факт сотрудничества с ФБР в рамках расследования.

Большое жюри, согласно американскому законодательству, представляет собой коллегию присяжных, которая определяет обоснованность предъявления обвинений фигурантам дела. Так что если заседатели придут к выводу, что Коломойский на самом деле мог отмывать украденное баблишко, ему грозит процедура объявления в международный розыск.

Известно, что американские следователи отследили движения многих миллионов долларов, которые были отправлены со счетов компаний Коломойского для покупки небоскребов в центре Кливленда, а нескольких десятков отелей и сталелитейного завода в Огайо.

Всю эту недвижимость олигарх приобрел с 2008 по 2013 год.

Напомним, 21 мая ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр (США), из которого стало известно о покупке связанных с олигархами компаниями ряда объектов недвижимости в США. ПриватБанк считает, что она была приобретена на выведенные из банка деньги. Если эта информация будет доказана в суде, украинские олигархи станут фигурантами одного из крупнейших дел по отмыванию денег в истории.