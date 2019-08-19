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Разумков переписал свой бизнес. Известно на кого

13:30
Разумков переписал свой бизнес. Известно на кого - фото 1
Разумков переписал свой бизнес. Известно на кого

Глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков переписал свой бизнес на жену.

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Об этом он сообщил в интервью "Новое время".

"Я сформировал материальную подушку благодаря бизнесу….И переписал (бизнес) на жену. Но могу говорить об этом спокойно, потому что она и была одним из партнеров в нашем консалтинговом бизнесе, и сенсации здесь не будет", - заявил Разумков.

Отметим, что несмотря на "финансовую независимость", глава "СН" очень даже не против роста жизненного уровня нардепов. Так, зарплата Разумкова будет составлять около 50 тыс. грн.

На данный момент зарплата нардепа, не считая множества льгот, равна 30 тыс. грн. Немного парадоксальнее сложилась ситуация с зарплатами работников Офиса Президента. Больше об этом читайте здесь.

Напомним, Владимир Зеленский продал Квартал. Что известно?

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Партия Слуга народа Дмитрий Разумков бизнес Новости Украина
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