Разумков назвал примерную дату сборов Рады для передела бюджета

Нардепы могут собраться на заседание в начале следующей недели

Пока нардепы занимаются массовым написанием правок для блокировки кредитования МВФ, сидят в самоизоляциях, а также стараются придумать новые схемы и законы, страна не может адекватно закупать медпрепараты и средства защиты с учетом новых требований к их количеству.

Для выделения дополнительных средств на медицинские нужды и борьбу с китайской коронавирусной инфекцией парламентариям нужно согласовать и утвердить изменения в бюджет Украины-2020.

Причем сделать это нардепам нужно таким образом, чтобы не утащить деньги из других стратегически важных направлений, а также не допустить образования дополнительной многомиллиардной дыры в казне к середине-концу года. А для этого нужно работать и отказаться от сотрудничества с олигархами, которые стремятся свести страну к дефолту ради получения сверхприбыли и скупки всего государственного за копейки.

В среду, 8 апреля, спикер ВР Дмитрий Разумков высказал надежду на то, что парламент сможет провести внеочередное заседание 13 апреля. И именно на нем собираются принять законопроект о бюджете.

- Сегодня вечером у нас появился окончательный вариант изменений в госбюджет Украины, который подготовило Министерство финансов вместе с комитетами Рады. Еще будем проводить дополнительные встречи с представителями депутатских фракций и главами комитетов для того, чтобы депутаты приняли максимально качественный документ, - подчеркнул Разумков.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.