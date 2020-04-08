Нацкомиссия по тарифам запретила импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Нацкомиссия запретила покупать российское электричество

В среду, 8 апреля, НКРЭКУ приняла постановление, которое может огорчить Игоря Коломойского. Олигарх после смены власти умудрился добиться получения закупленной у террористов электроэнергии для своих заводов, урезав при этом государственные ТЭС и АЭС в доходах.

Согласно решению нацкомиссии, которое было принято сегодня, на время карантина результаты годовых аукционнов о пропуске электричества из Украины и обратно между Россией и Беларусью будут аннулированы.

На заседании НКРЭКУ чиновники решили объявить оператору систем передачи электроэнергии о необходимости ограничить доступную пропускную способность и свести к нулю дневные и месячные аукционы по закупке электричества из-за границы.

"Вчера мы долго советовались и решили в связи с ситуацией в стране аннулировать годовые аукционы, аукционы по распределению пропускной способности, и о фактически отменить месячные и дневные аукционы. Принимаем это решение в связи с ситуацией в стране. Каждый доллар должен оставаться в стране", - заявил сегодня глава ведомства Валерий Тарасюк.



Напомним, 18 сентября прошлого года усилиями "Слуг народа" Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Документ авторства Андрея Геруса разрешил украинским потребителям покупать электроэнергию из-за границы. Сам нардеп рассказывал, что поставщиком и без того ненужного ресурса выступит Беларусь, но на деле оказалось, что импорт стала осуществлять компания из орбиты Коломойского "Юнайтед Энерджи", а поставки идут из России.

В ночь на вторник, 5 ноября, из Беларуси и России в Украину поставили рекордные 1,216 мегаВатт электроэнергии. При том, что наши же электростанции могли бы покрыть эти расходы.