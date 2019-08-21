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Разделяй и властвуй: у Зеленского хотят продать "Нафтогаз" по кускам

09:20
Нафтогаз могут распортрошить и продать - фото 1
Нафтогаз могут распортрошить и продать

Внештатный советник президента Олег Устенко намерен добиваться того, чтобы крупные государственные компании были разделены на множество мелких, а затем - уходили с молотка в частные руки.

В эфире "Радио НВ" приближённый к Зе эксперт заявил о том, что монополистов нужно лишать такого статуса.

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В частности, речь идёт об "Укрзализныце", которая уже давно не показывает эффективности, и о других явно слишком неповоротливых корпорациях, а также о прибыльном для страны "Нафтогазе", переход которого в частную собственность рискует умножить экономику страны на ноль.

"Как можно попытаться сдвинуть наше судно с той мели, на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики… Те монстры, которые существуют, должны быть убиты и расчленены. Я имею в виду НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". Те монстры, которые мешают жить и дышать не дают, типа Государственной продовольственно-зерновой корпорации, "Укрспирта", должны просто уйти", - отметил советник президента.

Оператора железных дорог вместе с "Нафтогазом" у Зеленского хотят толкнуть в частные руки по кусочкам и задешево, не дожидаясь улучшения ситуации на рынке в целом. Мотивирует такое решение Устенко тем, что "несколько лет ожидания могут вымыть государственный ресурс".

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Нафтогаз Владимир Зеленский Президент Украины Приватизация Укрзализныця Новости
Радио НВ
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