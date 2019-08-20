У Зеленского пообещали украинцам сложную зиму

Герус считает, что к зиме Украина не подготовится

Отопительный сезон для нашей страны будет очень тяжелым. Из-за искусственно созданного дефицита угля, а также из-за конфликта "Нафтогаза" с "Газпромом".

Представитель президента в Кабмине Андрей Герус заявил о том, что готовность страны к предстоящему отопительному сезону составляет лишь 65%, а шансы на достижение оптимального количества угля и газа мизерны.

По словам ответственного за энергетику члена Зе команды, генерирующие компании на складах не аккумулируют запасы угля. Причем началось это с того момента, когда представители пришедшей к власти партии нарушили механизм отгрузки "черного золота" с шахт. Это привело к искусственному дефициту, а новые руководители единственной государственной компании "Центрэнерго" начали гонять уголь из "ДНР" под видом российского. Впрочем, этого хватает только лишь на добычу электричества.

Теперь же у Зеленского говорят о том, что накопить уголь и газ не смогут. Якобы из-за недостатка угля и конфликта между "Газпромом" и "Нафтогазом". Правда, в прошлые годы этот самый конфликт находился в самом разгаре, но официальный Киев постоянно распетливал ситуацию, накапливая топливо в подземных газовых хранилищах, а также оформляя реверс через страны Европы. Теперь же, судя по всему, русские могут всерьез шантажировать Украину и заставлять покупать у них газ, поскольку готовности страны обеспечить себя сырьем для отопления жилья украинцев не будет.