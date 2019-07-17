"Бандитский город!": Зеленский жестко "умыл" главу Николаевщины - ВИДЕО

"Бандитский город!": Зеленский жестко «умыл» главу Николаевщины - ВИДЕО

В среду, 17 июля, президент Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Николаев. И тут же устроит разбор полетов. Как результат, и.о. главы Николаевщины Вячеслав Бонь отправился в отставку.

Встретившись с губернатором Николаевской ОГА, гарант заявил следующее:

"Вы же работаете на них (на жителей Николаевской области, - прим. ред)! Ваша зарплата - это они платят налоги! Вы же это понимаете? Структурно в голове нужно все поменять, чтобы понять, откуда вообще деньги. Если бы вы не были первым замом - я бы вам поверил. А вы были первым замом, все прекрасно знаете. Все говорят, Николаев - бандитский город! Почему? Вы все живете в этом городе. Все говорят: лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?", - сказал гарант и предложил Боню подать в отставку.

Тот ответил согласием на предложение президента. Но довольно слов – держите видео.

Отметим, что это далеко не первая эпатажная выходка Владимира Зеленского. Так, 10 июля он жестко унизил секретаря местного горсовета Ярослава Годунка. Видео перепалки уже успело стать вирусным.