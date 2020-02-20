Расстреливающего активистов Майдана отправили под домашний арест

Владимира Косенко отправили под домашний арест

Пока волонтеры и ветераны АТО сидят за решёткой без особых доказательств к причастности к преступлениям, карателей из МВД, которые расстреливали Небесную сотню, выпускают из-под стражи на первом же судебном заседании.

Так, в среду, 19 февраля, суд принял решение о применении меры пресечения для бывшего бойца подразделения "Омега" Владимира Косенко в виде содержания под домашним арестом.

Прокуроры при этом просили посадить злоумышленника под стражу. Впрочем, следуя тенденции отпускать убийц активистов Майдана, служители Фемиды пользовались своим неписанным кодексом.

Как утверждает следователь ГБР Андрей Ен, подозреваемый вместе с беркутовцами стрелял по митингующим 20 февраля 2014-го и убил Олега Ушневича, а также ранил Виталия Гукова.

В ходе судебного заседания прокурор Игорь Земсков обратил внимание коллегии на то, что риски бегства бывшего спецназовца существуют. Но аргументы обвинения ни к чему не привели - адвокат голословно заявил о том, что сбегать подозреваемый не собирается, а судьи отпустили его.

Если вину обвиняемого смогут доказать, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное. Впрочем, с учетом последних тенденций, можно утверждать, что стараниями Портнова, Лукаш и других ватоголовых пророссийских деятелей злоумышленика отпустят под личное обязательство, а затем - выдадут русским в рамках обмена террористов на удерживаемых ими украинцев.

Напомним, бывших "беркутовцев", которых обвиняли в убийствах активистов, отпустили для обмена в конце прошлого года. При этом вывезли обвиняемых из СИЗО еще до вынесения судебного решения о смене содержания под стражей под личное обязательство.