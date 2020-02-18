ГБР задержала бывшего спецназовца за расстрел активистов Майдана

В ГБР заявили о задержании "Омеговца"-убийцы

После критики и попыток слить дела о расправе над Небесной сотней в Государственном бюро расследований решили показательно приступить к работе и продемонстрировать мгновенное продвижение установлении справедливости.

Так, в понедельник, 17 февраля, работники ГБР вместе с бойцами СБУ и подчиненными Руслана Рябошапки задержали бывшего бойца подразделения МВД "Омега", которого подозревают в убийстве участника Евромайдана.

Как утверждают в ГБР, бывшему офицеру внутренних войск инкриминируют превышение власти с применением оружия, которое повлекло тяжкие последствия, покушение на умышленное убийство, а также умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц по предварительному сговору группой лиц.

"Правоохранители установили, что 20 февраля 2014-го подозреваемый вместе с другими представителями силовых органов, действуя как единое боевое подразделение, осуществляли прицельные выстрелы на поражение в направлении скопления безоружных людей на улице Институтской и Майдане Независимости. В результате спецназовец ранил одного из митингующих, а еще в одного совершил смертельный выстрел", - отметили в бюро.

Если вину обвиняемого смогут доказать, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное. Впрочем, с учетом последних тенденций, можно утверждать, что стараниями Портнова, Лукаш и других ватоголовых пророссийских деятелей злоумышленика отпустят под личное обязательство, а затем - выдадут русским в рамках обмена террористов на удерживаемых ими украинцев.

Напомним, бывших "беркутовцев", которых обвиняли в убийствах активистов, отпустили для обмена в конце прошлого года. При этом вывезли обвиняемых из СИЗО еще до вынесения судебного решения о смене содержания под стражей под личное обязательство.