Расстрел наркобарона в Киеве: менты провалили международную спецоперацию (видео стрельбы)

Полицейские провалили спецоперацию, позволив киллерам расстрелять жертву

Как утверждает экс-нардеп Игорь Мосийчук, вчерашняя стрельба по лидеру крупнейшего наркосиндиката Питеру Радуй Знице на Новопечерских Липках в Киеве - результат провальной работы мусоров из департамента стратегических расследований.

В своем Telegram-канале бывший парламентарий заявил о том, что полицейские прекрасно знали о готовящемся убийстве гражданина Черногории.

Копы якобы вели группу киллеров еще с момента их появления в Украине, а помогали им информационно европейские коллеги. При этом, само собой, в планах у правоохранителей было задержание всех злоумышленников еще до расстрела наркобарона. Но проводить успешные спецоперации несколько сложнее, чем искать стрелочников и вешать преступления не ни в чем не повинных людей. Поэтому менты просто провалили всю спецоперацию, дав киллерам выпустить в Радуй Знице очередь из автомата.

"Все эти преступные действия стали возможными из-за грубых просчетов в работе ДСР НП, которые потеряли контроль над подготовкой и позволили совершить преступление. Поняв, что попали в беду и позволили преступникам совершить покушение и покинуть столицу, оперативники бросились догонять киллеров. Задержание произошло под Одессой, в результате чего пятеро из шести преступников оказались в руках правоохранители. Шестому удалось убежать в Приднестровье", - написал Мосийчук.

Тем не менее, факт провала не помешал заместителю Авакова Антону Геращенко написать пост о "смелых и решительных действиях" "профессионалов из полиции", которые все же задержали банду наемных убийц:

"Благодаря быстрым и решительным действиям сотрудников Департаментов стратегических расследований и Криминального розыска Национальной полиции пятеро подозреваемых в организации и исполнении этого покушения были задержаны этой ночью".