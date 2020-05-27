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В Киеве двое иностранцев расстреляли наркобарона из Черногории (ФОТО)

11:20
Устроившие покушение на наркобарона киллеры задержаны в Одессе - фото 1
Устроившие покушение на наркобарона киллеры задержаны в Одессе

Вечером в среду, 26 мая, в самом центре столицы неизвестные совершили покушение на убийство, после чего скрылись с места ЧП на автомобиле "Смарт". Машину злоумышленники подожгли и пустились в бега.

Как оказалось, стреляли преступники в гражданина Черногории Питера Радуй Знице, который значится в международном розыске и считается лидером наркокортеля, реализующего зелья почти по всему Евросоюзу.

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Так что пострадавший, если его смогут спасти медики, бонусом к покушению получит депортацию и тюремный срок.

В Киеве двое иностранцев расстреляли наркобарона из Черногории (ФОТО) - фото 200614

А вот нападавших задержали сегодня утром в Одессе. Как утверждают в полиции, все фигуранты покушения оказали сопротивление и пытались скрыться.

В Киеве двое иностранцев расстреляли наркобарона из Черногории (ФОТО) - фото 200611

- Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик, - подчеркнул глава Национальной полиции Игорь Клименко. - Причастными к покушению оказались граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

В Киеве двое иностранцев расстреляли наркобарона из Черногории (ФОТО) - фото 200612

По данным следствия, преступники приехали в Украину в начале мая. Они купили транспорт, автомат и следили за жертвой. В назначенную дату киллеры выпустили по наркобарону пять пуль, согли "Смарт" и смотались в Одессу для выезда в Молдову.

Как это ни странно, следователи проявили значительную сноровку, и, судя по всему, даже не попытались посадить за покушение какого-нибудь безобидного ветерана войны, хирурга или вообще бомжа. Вместо этого они вместе с бойцами КОРДа сумели задержать фигурантов дела.

По факту совершения ими преступления открыто уголовное дело по части второй статьи 15 и части второй статьи 115 УК Украины - "Покушение на убийство".

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