Расстрел адвоката в Кропивницком: в больнице умер второй пострадавший

В Кропивницком от ранений скончался второй пострадавший

В четверг, 22 августа, пострадавшего в результате стрельбы у СИЗО в областном центре не сумели спасти медики. Александр Иванов же погиб на месте преступления.

О смерти второго раненого киллерами мужчины заявил глава Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков.



По его словам, мотивы преступника до сих пор не ясны. Как неизвестно и то, был ли милиционер-правозащитник целью нападавших, ведь по некоторым данным убийцы хотели расправиться с неизвестным мужчиной, на которого уже совершали покушение.

Коллеги погибшего намерены проводить свое расследование убийства.

Напомним, вчера около 11:40 неизвестные подъехали к кафе, расположенному возле СИЗО Кропивницкого на красном ВАЗ-2109, после чего расстреляли Александра Иванова и ранили еще одного мужчину, имя которого неизвестно.

Стрелка разыскивают полицейские, но успехом это дело пока не увенчалось.