Распущенная Рада не знает состав коалиции

Распущенная Рада не знает состав коалиции

Аппарат Верховной Рады так и не смог назвать состав своей коалиции, хотя ранее спикер парламента Андрей Парубий неоднократно клялся о ее существовании.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями по учету соответствующей информации, а затем и по определению состава депутатского корпуса по его коалиционной принадлежности", - говорится в официальном ответе парламента на вопрос о составе коалиции.

Отметим, что 17 мая совет нардепов, представляющих партию "Народный фронт", единогласно выступил за выход из коалиции. По законодательству Украины, у Рады оставался месяц на формирования нового объединения депутатов. Однако Команда Зе четко дала понять, что коалиции как таковой не существует уже давно. Следовательно, парламент можно распустить.

21 мая президент Владимир Зеленский так и поступил. Через два дня, 23 мая, указ о проведении досрочных выборов в Раду официально вступил в силу.

Если нардепы не достигнут успеха в КСУ, 21 июля начнется новая страница в истории парламентаризма в Украине.