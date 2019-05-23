Владимир Зеленский Верховна Рада Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Распущенная Рада не знает состав коалиции

10:47
Распущенная Рада не знает состав коалиции - фото 1
Распущенная Рада не знает состав коалиции

Аппарат Верховной Рады так и не смог назвать состав своей коалиции, хотя ранее спикер парламента Андрей Парубий неоднократно клялся о ее существовании.

Досрочные выборы в Раду: что изменится

Об этом сообщает Украинская правда.

"Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями по учету соответствующей информации, а затем и по определению состава депутатского корпуса по его коалиционной принадлежности", - говорится в официальном ответе парламента на вопрос о составе коалиции.

Отметим, что 17 мая совет нардепов, представляющих партию "Народный фронт", единогласно выступил за выход из коалиции. По законодательству Украины, у Рады оставался месяц на формирования нового объединения депутатов. Однако Команда Зе четко дала понять, что коалиции как таковой не существует уже давно. Следовательно, парламент можно распустить.

21 мая президент Владимир Зеленский так и поступил. Через два дня, 23 мая, указ о проведении досрочных выборов в Раду официально вступил в силу.

Если нардепы не достигнут успеха в КСУ, 21 июля начнется новая страница в истории парламентаризма в Украине.

 
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
досрочные выборы в Раду Владимир Зеленский Верховна Рада Новости Украина
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
Роспуск Рады: экс-кандидат в президент подал в суд - фото 1
Роспуск Рады: экс-кандидат в президенты подал в суд
13:36
Зеленского в отставку: появилась петиция - фото 1
Зеленского в отставку: на сайте гаранта появилась петиция
12:52
Команда Зе назвала свою идеологию. И это не "зеленианство" - фото 1
Команда Зе назвала свою идеологию. И это не "зеленианство"
12:22
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...