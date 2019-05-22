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Досрочные выборы в Раду: что изменится

13:53
Досрочные выборы в Раду: что изменится - фото 1
Досрочные выборы в Раду: что изменится

Социологи опубликовали новый рейтинг политсил, баллотирующихся в парламент. Спойлер: все вполне ожидаемо.

Нардепы оспорят роспуск Рады - ФОТО

Опрос был проведен с 16 по 21 мая работниками соцгруппы "Рейтинг". Итак, за кого же готовы голосовать украинцы?

На первом месте "Слуга народа" - 43,8%, серебро получает "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5%, твердую бронзу - БПП ( 8,8%), "Батькивщина" Тимошенко набирает 7,3%, партия "Сила и честь" Игоря Смешко - 5,1%, партия "Голос" Святослава Вакарчука - 4,6%, "Радикальная партия" Олега Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%.

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Отметим, что в избирательном законодательстве Украины пока что действует 5-процентный барьер для прохода в Раду. Однако во время встречи с главами парламентских фракций президент Украины Владимир Зеленский договорился о том, что упомянутая метка должна быть снижена до 3 % Иначе многие силы рискуют и вовсе не попасть в стены ВРУ.

Напомним, в понедельник, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады.

Свое решение глава государства озвучил во время выступления в ВРУ.

"Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!", - заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что роспуск Рады является наиболее логическим решением Владимира Зеленского. Ранние выборы позволят его сторонникам занять наибольшее количество мест в парламенте.

 
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БПП / Солидарность Партия Слуга народа Батьківщина Радикальная партия Ляшко досрочные выборы в Раду Оппозиционный блок За життя Новости Украина
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