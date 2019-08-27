Рано прилетела: в Жулянах задержали экс-министра времен Януковича

Богатырева приехала чуть раньше, чем ее сняли с розыска

Раиса Богатырева, на которой клейма негде ставить, решила последовать примеру бывших рыгов и бежавших из страны во время правления Порошенко бизнесменов. Но просчиталась на пару дней.

Во вторник, 27 августа, бывшая министр здравоохранения Раиса Богатырева внезапно предстала перед пограничниками во время прохождения контроля в "Жулянах".

Как оказалось, прилетела разыскиваемая преступница рейсом из Москвы через Минск. Впрочем, вопреки ее ожиданиям, с хлебом и солью числящуюся в красном списке деятельницу не встречали. Погранцы быстро застегнули на ней наручники и передали полиции.

Видимо, для безопасного для себя возвращения, Богатыревой нужно было немного зарешать, а не смотреть российское ТВ, вбивая себе в голову постулаты о том, что теперь уж можно. Тем не менее, уже вскоре злоумышленница может выйти на свободу, ведь именно сегодня суд обязал ГПУ закрыть дело против Богатыревой.

Задержали ее, судя по всему, лишь потому, что не успели вычеркнуть из розыскной базы, так что наверняка отпустят после разбирательств.

Как известно, Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Но расследование ее дела находится в стадии замороженности. Следователи ГПУ под руководством главного сливальщика громких производств Горбатюка в 2015-м году обратились к иностранным коллегам, но запросы до сих пор не рассмотрели. Видимо, документы были оформлены криво.