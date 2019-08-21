Ради имущества после развода: бывший муж заказал уголовникам жену и дочь (ВИДЕО)

Юлию Зайковскую и Надежду Головач убили по заказу бывшего мужа и отца

Пропавших в субботу, 17 августа, 53-летнюю Надежду Головач и ее дочь Юлию Зайковскую, нашли убитыми. Женщины исчезли, когда направлялись из Броваров в Киев, а лишил их жизни ранее судимый за умышленные убийства уголовник.

По данным правоохранителей, нападение на женщин было не случайным: их убийство заказали.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, заказчиком расправы оказался бывший муж Надежды Головач, а содействовала ему в этом нынешняя жена мужчины. Причины нападения банальны: убитая судилась с бросившим ее супругом за имущество.

Убить экс-жену и дочь злоумышленник захотел с помощью наемника, которому заплатил за "работу" 50 тысяч долларов. Ранее судимый за тяжкие преступления рецидивист согласился напасть на женщин и жестоко с ними расправился вместе со своим другом-подельником.

После того, как полицейские нашли машину Зайковской, а рядом с ней обнаружили тела убитых, им удалось выйти на след нападавших.

Задержали правоохранители всех участников преступления - двоих заказчиков, а также исполнителей.

- Заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизни двух человек заказчики оценили в 50 тысяч долларов, - отметила Сарган. - Задержаны четверо подозреваемых в организации и исполнении преступления. Их ожидает избрание меры пресечения. Помощь прокуратуре и полиции оказывали также сотрудники СБУ.