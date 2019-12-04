Рада запретила импорт электричества из России. Но есть нюанс

Рада запретила импорт электричества из России. Но есть нюанс

В четверг, 4 декабря, Верховная Рада Украины приняла норму о запрете импорта российского электричества по двухсторонним договорам. За нее проголосовали 274 депутата.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, новая редакция закона "О рынке электрической энергии" запрещает покупку российской жлектроэнергии по двухсторонним договорам. Кроме того НКРЭКУ была наделена правом аннулировать результаты торгов о закупке электроэнергии в России.

Но есть одно "но". Помимо упомянутых договоров, в Украине имеются и иные рынки на которых можно покупать и продавать электроэнергию, т.ч. новая редакция закона не гарантирует полного запрета на поставок из России.

Ранее мы писали, что некоторые "слуги народа" поддержали поставки электричества из РФ, поскольку от этого "будет выигрывать бюджет Украины". Что и кто стоит за подобными заявлениями? Разгадку узнаете здесь.

Напомним, Министр энергетики Алексей Оржель рассказал о возможном возобновлении прямых поставок газа из России. Как это возможно? Ответ смотрите по ссылке.