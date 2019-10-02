Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Александр Данилюк война на Донбассе

Нардеп Коломойского добился импрота электричества из РФ для заводов олигарха

Вчера, 23:00
Герус активно топит в интересах Коломойского - фото 1
Герус активно топит в интересах Коломойского

Кроме покупки угля из "ДНР" и "ЛНР" под видом российского благодаря "слугам народа" в целом и Андрею Герусу в частности Игорь Коломойский теперь будет экономить и на других растратах. Так, его заводы получат дешевую российскую электроэнергию.

Сегодня глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявил о начале импорта электроэнергии из России.

Нужно Коломойскому: у Зеленского призвали не блокировать уголь "из России"

Невзирая на откровенный экономический терроризм со стороны русских, а также открытую военную агрессию Москвы, нардепы стараниями "Слуги народа" уже добились первой поставки килоВатт из РФ в Украину.

Импортом электроэнергии из страны-террориста занимается связанная с олигархом Коломойским компания "Юнайтед Энерджи". Фактически главным мотивом для инициатив Геруса и является дешевая электроэнергия для заводов днепровского бизнесмена.

Сейчас же народный депутат, который выступал против реформы энергорынка, решил предложить Кабмину установить спецпошлины на импорт электроэнергии из РФ.

- Кстати, я хочу предложить спецпошлину на импорт электричества из России. Даже если он будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет, украинское государство. Это Кабмин может сделать. У Кабмина есть механизм ввода спецпошлины, санкций, есть лицензионные условия регулятора. Есть много механизмов, как это можно регулировать, - заявил Герус во время заседания парламентского комитета.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Игорь Коломойский Электроэнергия Андрей Герус Партия Слуга народа Новости
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинцы напоминают Зеленскому о недопустимости капитуляции - фото 1
По всей стране прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера"
Вчера, 21:00
Боевики Путина действительно тусят в Норвегии - фото 1
Появились доказательства вторжения российского спецназа в Норвегию
Вчера, 17:12
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
Вчера, 16:45
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
Вчера, 16:45
Крим з нами! - фото 1
Кіт у мішку: Чому Росія не змогла захопити Крим у дев’яності
29 сентября, 17:45
29 сентября 1941 начались расстрелы в Бабьем Яру - фото 1
Еврейский вопрос: Трагедия Бабьего Яра как пример двойственности московской пропаганды
29 сентября, 10:30
Загрузка...