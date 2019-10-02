Нардеп Коломойского добился импрота электричества из РФ для заводов олигарха

Герус активно топит в интересах Коломойского

Кроме покупки угля из "ДНР" и "ЛНР" под видом российского благодаря "слугам народа" в целом и Андрею Герусу в частности Игорь Коломойский теперь будет экономить и на других растратах. Так, его заводы получат дешевую российскую электроэнергию.

Сегодня глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус заявил о начале импорта электроэнергии из России.

Невзирая на откровенный экономический терроризм со стороны русских, а также открытую военную агрессию Москвы, нардепы стараниями "Слуги народа" уже добились первой поставки килоВатт из РФ в Украину.

Импортом электроэнергии из страны-террориста занимается связанная с олигархом Коломойским компания "Юнайтед Энерджи". Фактически главным мотивом для инициатив Геруса и является дешевая электроэнергия для заводов днепровского бизнесмена.

Сейчас же народный депутат, который выступал против реформы энергорынка, решил предложить Кабмину установить спецпошлины на импорт электроэнергии из РФ.

- Кстати, я хочу предложить спецпошлину на импорт электричества из России. Даже если он будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет, украинское государство. Это Кабмин может сделать. У Кабмина есть механизм ввода спецпошлины, санкций, есть лицензионные условия регулятора. Есть много механизмов, как это можно регулировать, - заявил Герус во время заседания парламентского комитета.