Рада провалила поправки в Избирательный кодекс

Нардепы отказались принимать изменения в Избирательный кодекс

В четвег, 3 сентября, нардепы не смогли набрать кворум по проекту закона "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины".

Проект закона предусматривал изменение границ участковых избиркомов, а также позволял подстроить предстоящие выборы под перекроенную "Слугами народа" административную карту Украины.

Согласно задумке авторов законопроекта, на выборых люди должны избрать представителей местных советов с учетом созданных объединенных общин. Теперь же, поскольку идея провалилась, выборы пройдут по старой схеме, а организация административного управления районами после подсчета голосов будет весьма непонятной, поскольку порядок подчинения городов и районов ОТО не понятен.

Кроме того, в проекте проваленного закона содержались правки по ограничениям ведения агитации, требований к информации о кандидатах в бюллетенях и информационных буклетах, а также по выдвижению кандидатов местными организациями политических партий.

В итоге за документ в первом чтении проголосовали лишь 108 депутатов. Более того, парламентарии даже не смогли набрать кворум для возвращения документа на доработку. За это высказались 204 обладателя мандатов из 226 необходимых.

Так что накануне местных выборов и с измененным административно-территориальным делением страны Украина осталась с неподстроенным для этого Избирательным кодексом.

Напомним, на местных выборах-2020 украинцам предстоит избрать депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, в том числе - мэра столицы Украины.

При этом выборов не будет в оккупированном Крыму, а также в ОРДиЛО и прилегающих к ним районах, где, по мнению властей, нельзя гарантировать безопасность.