Рада приняла янтарный закон. Но есть нюанс

Рада приняла янтарный закон. Но есть нюанс

Во вторник, 12 ноября, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о криминализации добычи янтаря. Его поддержали 342 нардепа.

Об этом сообщает "РБК Украина".

По данным СМИ, законопроект предлагает ввести наказание за нелегальную добычу янтаря в виде штрафа от 51 тыс. до 17 тыс. гривен или лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

При рецидиве преступления предусматривается ужесточение наказания на срок от 4 до 7 лет.

Напомним, что в Украине янтарный вопрос стоит особенно остро. Преступные группировки уже давно наладили добычу и сбыт украинского янтаря за рубеж.

И Владимир Зеленский объявил им войну. Однако успех маловероятен. Все предыдущие попытки властей покончить с преступниками завершались вполне закономерно: никак. Яркий тому пример - работа правоохранителей во времена Порошенко. Пятый президент, как и нынешний, пообещал уничтожить "янтарную республику". Но дальше показательных задержаний дело не дошло.

Напомним, нужно узаконить добычу янтаря. Так полагает президент Украины.