Нужно узаконить добычу янтаря - президент Украины

Нужно узаконить добычу янтаря - Зеленский

В понедельник, 2 сентября, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину и ВРУ поскорее разработать законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Об этом политик заявил во время рабочей встречи с представителями парламента и правительства.

"Принять законы о легализации игорного бизнеса, о легализации добычи янтаря. Срок — до 1 декабря 2019 года. Ответственные — Дмитрий Разумков, Давид Арахамия", - заявил гарант.

Отметим, что янтарный вопрос стоит в украинской политике особенно остро. Преступные группировки уже давно наладили добычу и сбыт украинского янтаря за рубеж.

И Зенленский объявил им войну. Успех маловероятен. Все предыдущие попытки властей покончить с преступниками оканчивались вполне закономерно: никак.. Яркий тому пример - работа правоохранителей во времена Порошенко. Пятый президент, как и нынешний, пообещал уничтожить "янтарную республику". Но дальше показательных задержаний дело не дошло.

Как знать, может новый закон это попытка частичной (полной?) легализации того, что никто не может побороть?