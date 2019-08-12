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Собирайте вещи: Зеленский объявил войну янтарной мафии - ВИДЕО

13:30
Собирайте вещи: Зеленский объявил войну янтарной мафии - фото 1
Собирайте вещи: Зеленский объявил войну янтарной мафии

В понедельник, 12 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание по делу "янтарной мафии". Гарант остался недоволен докладом и приказал уволить начальников двух райотделов полиции. И не только.

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Об этом сообщают СМИ.

Распекая областных начальников в Олевске (Житомирская обл.), Зеленский разразился целой тирадой. Первой не повезло полиции.

"Кто такой "Пират" Виктор Олейник? Есть какие-то уголовные дела относительно этого человека? Я не буду сейчас называть все фамилии, я думаю эти люди сейчас нас слушают: лучший вариант, чтобы они собирали свои вещи и изменили страну своей жизни, это будет для них мягкий вариант. Руководителей райотделов полиции Олевского и Овручского района я вас очень прошу уволить", - заявил президент, обращаясь к главе НП Украины Сергею Князеву.

Отчитав полицию, Зеленский не забыл и о СБУ, пообещав сменить главу областного управления.

Кроме того под раздачу попал и глава областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский. Президент прямо обвинил его в пособничестве мафии.

"У меня есть статистика, вы в этой схеме, все решается через вас. Клевета? Кем клевета? Ну, вы ничего не знаете? Что происходит в целом в области? Вы на нас смотрите, как на ... извините, не хочу говорить, потому что в эфире мы", - сказал Зеленский.

Отметим, что Волынь уже давно является рассадником т.н. "янтарной мафии". Преступные группировки уже давно наладили добычу и сбыт за рубеж украинского янтаря.

Все предыдущие попытки властей покончить с преступниками оканчивались вполне закономерно: никак.. Яркий тому пример - работа правоохранителей во времена Порошенко. Пятый президент, как и Зеленский, пообещал уничтожить "янтарную республику". Но дальше показательных задержаний дело не дошло.

Напомним, "Я готов…." Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ.

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Владимир Зеленский Житомирская область СБУ полиция Янтарная мафия Новости Украина
Житомир.инфо
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