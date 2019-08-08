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Зеленский пообещал легализовать казино

13:20
Зеленский пообещал легализовать игровой бизнес - фото 1
Зеленский пообещал легализовать игровой бизнес

В четверг, 8 августа, во время своей официальной поездки в Турцию, президент Украины затронул тему легализации азартных игр. Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на бизнес-форуме.

По его словам, вопрос законности открытия казино уже практически решен, а официально разрешат работу азартных заведений в Украине в ближайшее время.

Зеленский загорелся легализацией игорного бизнеса

Правда, казино смогут работать только лишь на территории пятизвездочных отелей.

- Мы собираемся легализовать азартные игры, а именно работу казино в 5-звездочных отелях. Это будет стимулировать развитие туристического кластера в регионе у Черного моря, - подчеркнул президент.

Кроме того, глава государства анонсировал начало работы мобильного интернета стандарта 5G в Украине, и пригласил турецкий бизнес к участию в проектах по производству этой технологии.

Как известно, в данный момент работа всех игорных заведений в Украине запрещена. Верховная Рада приняла соответствующий закон еще в 2009-м году, но на количестве казино это, де-факто, отразилось нежелаемым для государства образом.

Владельцы всевозможных залов начали регистрировать "лотерейки", которые на самом деле оказываются игровыми автоматами.

Отменять запрет на азартные игры предлагал член команды Зе Александр Данилюк еще когда он занимал должность министра финансов. Топил за легализацию казино еще и Арсен Аваков, который оценивал ежегодные налоговые поступления от этого сектора в размере 300 миллионов долларов.

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Владимир Зеленский игровой бизнес закон Турция Новости
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