Рада на день перенесла отставку Рябошапки

Рябошапку будут увольнять сегодня

Вечером в среду, 4 марта, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил порядком подуставшим нардепам перенести внеочередное заседание парламента на сегодняшнее число.

В повестке дня на четверг значится рассмотрение ставшего неугодным Зе команде главы Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки.

Из-за действий последнего в том числе и против Игоря Коломойского "слуги народа" насобирали более 150 подписей за отставку генпрокурора. А поскольку монобольшинство в целом проголосует так, как скажут в ОПУ, сомнений в отставке Рябошапки нет.

Вместо нынешнего главы ОГП в Зе команде хотят назначить генпрокурором юриста "Квартала 95" Сергея Ионушаса, который, как утверждают активисты, не будет способен справиться с полномочиями, но выражает решительную готовность подписывать любые документы, нужные Зеленскому и его приближенным.

Заседание Рады начнётся сегодня в 18:30.

Как известно, Руслан Рябошапка отказывался подписывать тексты подозрения Петра Порошенко, мотивируя это тем, что следователи не нарыли абсолютно никаких достаточных для привлечения экс-президента к уголовной ответственности. Кроме того, огромный зуб на пока еще действующего генпрокурора имеет и днепровский олигарх - депутаты Коломойского стараются его убрать всеми силами, мотивируя это разными поводами.

Перешел дорогу Рябошапка и Арсену Авакову, заявив, что доказательств вины обвиняемых в деле Шеремета совершенно недостаточно для суда.