"Слуги народа" и "ОПЗЖ" бьются за контроль трибуны ВР

"Слуги народа" захватили контроль над трибуной ВР перед важным для них голосованием

Утром в среду, 13 ноября, народные депутаты от "Слуги народа" попытались захватить трибуну Рады, упредив попытки рыгов сорвать рассмотрение законопроекта об открытии рынка земли.

Еще до открытия утреннего заседания парламента к трибуне подошел Никита Потураев, а вслед за ним подтянулись другие народные депутаты от "Слуги народа".

Представителям пропрезидентской фракции нужно продавить принятие законопроекта, открывающего торговлю землями сельхозназначения.

Выступающие против этого нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" попытались тактически отжать контроль за трибуной, но отжать у монокоалиции стратегически важную точку у них не получилось. Впрочем, до физического противостояния дело не дошло.

Ватоголовые рыги растянули банер, с призывом не допускать продажу земли, после чего в зал заседания Рады зашел спикер Дмитрий Разумков.

При этом регистрацию в ВР прошли только 266 парламентариев - силовой резерв из немалого количества депутатов "Слуги народа" от трибуны так и не отозвали.

К слову, неспокойно и под стенами парламента, где проходит митинг противников открытия рынка земли.

Как известно, сегодня на пленарном заседании Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о рынке земли в первом чтении.