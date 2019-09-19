Не китайцы: Зеленский рассказал, кто завладеет украинской землей

Не инопланетяне: Зеленский рассказал, кто завладеет украинской землей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто сможет приобретать украинские земли после снятия моратория. Спойлер: это будут и «не инопланетяне, и не китайцы».

Об этом глава государства заявил на конференции по реформе управления земельными отношениями.

"Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - сказал президент.

Позже свои пять копеек вставил и премьер Украины Алексей Гончарук. По словам главы Кабмина, рынок земли будет открыт лишь в октябре 2020 г. Предшествовать этому процессу будет "огромная работа" по изменению механизма "покупки-продажи" земли.

Напомним, РФ заблокировала разведение войск на Донбассе.