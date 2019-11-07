Рада получит больше денег. Но есть и позитив

Рада получат больше денег. Но есть и позитив

Бюджет на 2020 г. предусматривает увеличение расходов на Аппарат Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает "РБК Украины" со ссылкой на проект бюджета.

Как уточняет СМИ, в следующем году общие расходы на Раду составят 2,001 млрд грн, что на 1,7% больше, чем в первоначальной версии законопроекта. В первой редакции бюджета ВРУ предлагалось выделить 1,967 млрд грн.

Но есть и позитив: расходы на обеспечение Офиса Президента и Кабмина будут наоборот сокращены: с 982 до 913 млн грн. для Банковой и с 904,5 млн грн до 838,3 млн грн. для правительства.

Напомним, что ранее Дмитрий Разумков заявил о том, что нардепы слишком мало получают и им нужно увеличить зарплаты.

А вот кто не жалуется на свой доход, так это Арсен Аваков. Ему урезали зарплату в три раза.