Dr.Alban попытался сокрыть помощь президента Зеленского

Шведский попсовик Dr.Alban нехило подставил президента Зеленского своим глупым постом в соцсетях, спровоцировав большой скандал.

Ветеран постсовковых дискотек ранее написал у себя в инстаграме о вмешательстве президента Украины Владимира Зеленского в урегулирование вопроса его въезда на территорию Украины.

Швед был одним из участников новогоднего концерта 95 Квартала, хотя ему и запрещен был въезд на территорию нашей страны из-за поддержки русских оккупантов. Dr.Alban указал, что личное вмешательство Зеленского "решило вопрос". Этот пост в Украине спровоцировал скандал - люди сделвали вывод, что в страну вернулось телефонное право и по прихоти Зеленского, а также во благо его бизнесу (а президент до сих пор получает дивиденды от деятельности "Квартала") был нарушен закон.

Когда же до певца дошло, что он подставил своего работодателя Зеленского - он отредактировал пост, стерев упоминание о вмешательстве президента Украины.

Теперь пост Dr.Alban звучит так: "Встретил президента Украины, президента Зеленского. Мне запретили въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на полуострове Крым. Я не знал об этом, что украинцам это не нравится... Был рад встрече с президентом".

Ранее же нарушитель закона написал следующее: "Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего прошлого шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом".

Почувствуйте разницу, как говорится.

Само собой, все критические комментарии пиарщики подставившего президента Украины певца удаляют, а в пресс-службе Зеленского этот "зашквар" никак не комментируют. При этом в инстаграме пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель есть видео с концерта "Квартала" с Dr.Alban, но нет реакции на нарушителя закона.