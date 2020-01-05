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Зеленский продлил себе отдых и улетел чилиться в теплые края (ФОТО)

14:00
Зеленский не спешит работать - фото 1
Зеленский не спешит работать

В воскресенье, 5 января, в ряде СМИ просочилась информация о том, что глава государства не собирается возвращаться в Киев из Карпат как минимум до 9 числа. Этот вброс распространили в Офисе президента, чтобы не всплыли данные о настоящем местопребывании Зеленского.

Как оказалось, представители ОПУ просто поняли, что отсутствие Владимира Зеленского на работе скрыть невозможно, а информация о его отъезде из страны за границу может привести к скандалу.

Для спасения "Квартала" Зеленский лично пропустил в Украину ватного нарушителя закона ФОТО

Поэтому и попытались обстряпать все так, будто президент находится в Карпатах.

На самом же деле глава государства, который занимает должность меньше года, но уже раз пять отдыхал, решил почилиться в одном из самых дорогих отелей на побережье Оманского залива. Именно там Зеленского заметили очевидцы, которые передали соответствующие фотографии некоторым СМИ.

Зеленский продлил себе отдых и улетел чилиться в теплые края (ФОТО) - фото 193854

На Аравийском полуострове лидер Зе команды остановился в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, где снял президентский номер. Стоимость суточного пребывания здесь доходит до 4 тысяч евро.

Зеленский продлил себе отдых и улетел чилиться в теплые края (ФОТО) - фото 193856

Как утверждает "Страна", вылетал президент из страны без огласки. Возможно, инкогнито. А для обеспечения безопасности первому лицу государства глава президентской охраны катался в Оман заранее.

Зеленский продлил себе отдых и улетел чилиться в теплые края (ФОТО) - фото 193855

Примечательно, что отдыхать глава нашего государства по-настоящему любит. Почти каждая его официальная встреча за границей знаменуется более длительным пребыванием вне дома, чем того требует работа. В апреле, ещё не будучи президентом, Зеленский задерживался в Париже после своей встречи с Макроном. Затем, уже заняв должность президента, глава государства с женой и Андреем Богданом чилились на Ниагаре после конференции в Торонто.

На день дольше положенного был и визит Зеленского в Японию на интронизаций императора. Во время подготовки к саммиту "нормандской четверки" президент был единственным иностранным лидером, кто решил прикатить пораньше и погулять по Парижу. А вот в 2020-м глава государства еще фактически не работал. Новый год он встретил в президентской резиденции, после чего засветился в Буковели и спетлял в теплые края.

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