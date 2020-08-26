Пьяный майор задавил курсанток: Девушкам провели ампутацию

Пьяный майор задавил курсанток: Девушкам провели ампутацию

Двум военным курсанткам, пострадавшим от машины пьяного майора, ампутировали по одной ноге; состояние третьей пострадавшей немного лучше.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на волонтера Наталью Воронкову.

"Одной девушке ампутировали ногу, второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", - рассказала женщина.

Что было ранее?

25 августа в Киеве на территории воинской части пьяный майор совершил наезд на трех курсанток военного вуза. На место происшествия немедленно выехала СОГ. По факту ЧП открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 286 УКУ Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.