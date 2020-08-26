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Пьяный майор задавил курсанток: Девушкам провели ампутацию

13:02
Пьяный майор задавил курсанток: Девушкам провели ампутацию - фото 1
Пьяный майор задавил курсанток: Девушкам провели ампутацию

Двум военным курсанткам, пострадавшим от машины пьяного майора, ампутировали по одной ноге; состояние третьей пострадавшей немного лучше.

На Житомирщине грузовик протаранил маршрутку, несколько человек погибли

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на волонтера Наталью Воронкову.

"Одной девушке ампутировали ногу, второй ампутировали ногу, а за третью борются, надеемся все обойдется. Я не знаю, как легковой автомобиль мог наехать так, чтобы были такие серьезные травмы", - рассказала женщина.

Что было ранее?

25 августа в Киеве на территории воинской части пьяный майор совершил наезд на трех курсанток военного вуза. На место происшествия немедленно выехала СОГ. По факту ЧП открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 286 УКУ Нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством до 3 лет.

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ТСН
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