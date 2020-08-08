На Житомирщине грузовик протаранил маршрутку, несколько человек погибли
На Житомирщине грузовик протаранил, несколько человек погибли
В субботу, 8 августа, в Коростенском районе Житомирской области грузовик протаранил маршрутку, несколько человек погибли.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на НПУ.
Инцидент произошел около 17:00.
"По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и три пассажира", - сообщил источник в полиции.
На данный момент известно, что водитель маршрутки и три пассажира погибли. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается.
Напомним, в Польше в жуткое ДТП с участием двух грузовиков попал автобус с десятками украинцев ФОТО.
Другое на тему
Украина возобновит поставки воды в Крым: Шмыгаль назвал условие
Вчера, 21:22
Разведка США обвинила Деркача в работе на Россию
Вчера, 19:45
Тимошенко представила "своего" мэра Киева: Кто он?
Вчера, 16:02
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации