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На Житомирщине грузовик протаранил маршрутку, несколько человек погибли

Вчера, 22:32
На Житомирщине грузовик протаранил, несколько человек погибли - фото 1
На Житомирщине грузовик протаранил, несколько человек погибли

В субботу, 8 августа, в Коростенском районе Житомирской области грузовик протаранил маршрутку, несколько человек погибли.

Под Киевом перевернулся автобус, есть жертвы – ФОТО

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на НПУ.

Инцидент произошел около 17:00.

"По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и три пассажира", - сообщил источник в полиции.

На данный момент известно, что водитель маршрутки и три пассажира погибли. О состоянии водителя грузовика ничего не сообщается.

Напомним, в Польше в жуткое ДТП с участием двух грузовиков попал автобус с десятками украинцев ФОТО.

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Укринформ
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