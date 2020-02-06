Пьяные неадекваты из Донецка устроили гонки и перестрелку с копами в Киеве (ФОТО)

Одному из злоумышленников удалось скрыться

В ночь на четверг, 6 февраля, знатно покутившие особы на Subaru с номерами АН5796МН на бешеной скорости пытались скрыться от патрульных, а также стреляли в воздух из пистолета.

Инцидент случился в Дарницком районе столицы, когда водитель Forester'а вместе со своим другом решили развлечься, предварительно приняв на грудь лишнего.

Нарушители сумели промчаться от улицы Бориспольской до Южного моста и обратно, когда за ними увязались полицейские. Неадекваты уходили от погони по улице Чавдар, где зацепили полицейский Mitsubishi Outlander, вылетели на встречку и едва не столкнулись с другой машиной. А на улице Гмыри водитель не справился с управлением и авто улетело на обочину, после чего явно всерьез поддатые друзья выскочили из машины и попытались скрыться.

Одного из злоумышленников копы сумели поймать, а второй же от горе-правоохранителей скрылся. Более того, как утверждают местные жители, во время погони он стрелял в воздух.

В полиции факт выстрелов подтверждают и говорят, что никто не пострадал.

На месте остановки "Форестера" работали четыре экипажа патрульной полиции и следователи. По факту преступления открыто уголовное дело.