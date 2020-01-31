В Николаеве над водителем, который насмерть сбил человека, устроили самосуд (ФОТО)

Владельцу бляхи-убийцы набили лицо

После того, как вчера днем горе-водила на "Мерседесе" буквально снес женщину в центре Николаева, его поколотили разгневанные очевидцы случившегося.

Как утверждают местные журналисты, сам виновник смертельного ДТП утверждает, что он проезжал перекресток, когда на дорогу "выбежала женщина".

Сам он якобы не успел среагировать на появление пешехода, и не оттормозился.

Правда, очевидцы случившегося говорят, что скорость движения "Мерса-евробляхи" была просто запредельной. Кроме того, несся водитель по встречной полосе для общественного транспорта. Пострадавшая же при этом просто переходила дорогу и легковушку не видела.

От удара женщину буквально снесло на пешеходную зону, а от травм она скончалась. Машина же неадекватного водителя остановилась только в 50 метрах от места ДТП. Удар был такой сиоы, что в авто разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности.

Другие водители, которые видели, что произошли, заблокировали движение злоумышленника, а потом здорово его поколотили. Расправу прекратили прохожие, а затем - патрульные, которые прибыли на место ЧП.

По факту смерти пешехода открыто уголовное дело. Полицейские утверждают, что жертва ДТП переходила дорогу в неположенном месте. Правда, это никак не должно смягчать вину владельца иномарки, который намерен написать заявление из-за нанесения ему телесных повреждений.