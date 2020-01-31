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В Николаеве над водителем, который насмерть сбил человека, устроили самосуд (ФОТО)

13:00
Владельцу бляхи-убийцы набили лицо - фото 1
Владельцу бляхи-убийцы набили лицо

После того, как вчера днем горе-водила на "Мерседесе" буквально снес женщину в центре Николаева, его поколотили разгневанные очевидцы случившегося.

Как утверждают местные журналисты, сам виновник смертельного ДТП утверждает, что он проезжал перекресток, когда на дорогу "выбежала женщина".

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Сам он якобы не успел среагировать на появление пешехода, и не оттормозился.

Правда, очевидцы случившегося говорят, что скорость движения "Мерса-евробляхи" была просто запредельной. Кроме того, несся водитель по встречной полосе для общественного транспорта. Пострадавшая же при этом просто переходила дорогу и легковушку не видела.

В Николаеве над водителем, который насмерть сбил человека, устроили самосуд (ФОТО) - фото 195169

От удара женщину буквально снесло на пешеходную зону, а от травм она скончалась. Машина же неадекватного водителя остановилась только в 50 метрах от места ДТП. Удар был такой сиоы, что в авто разбилось лобовое стекло и сработали подушки безопасности.

Другие водители, которые видели, что произошли, заблокировали движение злоумышленника, а потом здорово его поколотили. Расправу прекратили прохожие, а затем - патрульные, которые прибыли на место ЧП.

По факту смерти пешехода открыто уголовное дело. Полицейские утверждают, что жертва ДТП переходила дорогу в неположенном месте. Правда, это никак не должно смягчать вину владельца иномарки, который намерен написать заявление из-за нанесения ему телесных повреждений.

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авто Евробляхи Николаев ДТП погибшие уголовное дело полиция самосуд Новости Украина
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