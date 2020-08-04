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Путин прилетел в оккупированный Крым: Ранее туда приехал Медведчук

Вчера, 21:00
Путин прилетел в оккупированный Крым: Ранее туда приехал Медведчук - фото 1
Путин прилетел в оккупированный Крым: Ранее туда приехал Медведчук

Во вторник, 4 августа, самолет президента РФ Владимира Путина приземлился в аэропорту оккупированного Симферополя (Крым). Ранее на аннексированный полуостров прибыл украинский олигарх Виктор Медведчук.

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Об этом сообщает "Бигус. инфо".

"Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 приземлился в аэропорту Симферополя, куда он вылетел из Москвы, около двух часов назад. По информации российских журналистов, этот самолет принадлежит к авиапарку Путина. До 2003 года он был основным президентским самолетом, но на данный момент используется в качестве резервного", - сообщает СМИ.

Отметим, что по странному стечению обстоятельств визит главы РФ совпал с прибытием в Крым Виктора Медведчука. 7 августа украинский олигарх будет отмечать свой день рождения.

Напомним, что…

Несмотря на агрессию России, Виктор Медведчук и его соратники регулярно посещают Москву. Формальными поводами для подобных визитов являются "вопросы газа, обмена пленными" и достижение т.н. "мира на Донбассе".

После победы Владимира Зеленского, новая администрация президента установила прямой контакт с Кремлем, отказавшись таким образом от всякого посредничества олигарха.

Однако желая поддержать позиции ОПЗЖ в Украине, Москва продолжила организовывать публичные мероприятия с Виктором Медведчуком. В частности, 11 марта 2020 г. олигарх и Вадим Рабинович посетили Госдуму РФ.

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Новости Украина
Бигус. инфо
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