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Медведчук поехал на отдых в оккупированный Крым – СМИ

08:30
Медведчук поехал на отдых в оккупированный Крым – СМИ - фото 1
Медведчук поехал на отдых в оккупированный Крым – СМИ

2 августа украинский олигарх Виктор Медведчук въехал с женой Оксаной Марченко на территорию оккупированного Крыма.

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Об этом сообщает Крым Реалии со ссылкой на инсайд в одном из украинских ведомств.

"Согласно полученным данным, в автомобиле Mercedes Vito с Медведчуком и Марченко было еще несколько людей, они пересекли "Каланчак" около 14:30", - сообщает СМИ.

Для уточнения обстоятельств журналисты издания обратились за комментарием к самому олигарху.

Отметим, что…

Виктор Медведчук владеет крупной собственностью на территории аннексированного полуострова. В частности, на его жену Оксану Марченко зарегистрированы ООО "Таврия-инвест", ООО "Фирма Укрснаб" и земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более 5 тыс. м. кв.

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Крым Виктор Медведчук отдых Новости Украина
Крым: Реалии
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