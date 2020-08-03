Медведчук поехал на отдых в оккупированный Крым – СМИ

Медведчук поехал на отдых в оккупированный Крым – СМИ

2 августа украинский олигарх Виктор Медведчук въехал с женой Оксаной Марченко на территорию оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Крым Реалии со ссылкой на инсайд в одном из украинских ведомств.

"Согласно полученным данным, в автомобиле Mercedes Vito​ с Медведчуком и Марченко было еще несколько людей, они пересекли "Каланчак" около 14:30", - сообщает СМИ.

Для уточнения обстоятельств журналисты издания обратились за комментарием к самому олигарху.

Отметим, что…

Виктор Медведчук владеет крупной собственностью на территории аннексированного полуострова. В частности, на его жену Оксану Марченко зарегистрированы ООО "Таврия-инвест", ООО "Фирма Укрснаб" и земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более 5 тыс. м. кв.