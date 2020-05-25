ОГУ обязали открыть дело на Медведчука: Названа причина

ГБР обязали открыто дело на Медведчука: Названа причина

Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора открыть уголовное производство из-за государственной измены депутатов фракции ОПЗЖ.

Об этом сообщила нардеп от партии "Голос" Соломия Бобровская в Facebook.

"Печерский районный суд обязал Офис Генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, через 24 часа ожидаем от ОГП номер производства", - написала политик.

Вояжи ОПЗЖ в Москву: Что это было?

Весной 2019 г. Кабмин ввел запрет на нерегулярные перелеты в Россию. Несмотря на это, Виктор Медведчук и его соратники продолжили регулярно посещать Москву. Формальными поводами для подобных визитов являются "вопросы газа, обмена пленными" и достижение т.н. "мира на Донбассе".

После победы Владимира Зеленского, новая администрация президента установила прямой контакт с Кремлем, отказавшись таким образом от всякого посредничества олигарха.

Однако желая поддержать позиции ОПЗЖ в Украине, Москва продолжила организовывать публичные мероприятия с Виктором Медведчуком.

В частности, 11 марта 2020 г. олигарх и Вадим Рабинович посетили Госдуму РФ.