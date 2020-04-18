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"Пусть вернется мир!": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой - ВИДЕО

11:19
"Пусть вернется мир!": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой - ВИДЕО - фото 1
"Пусть вернется мир!": Зеленский поздравил украинцев с Пасхой - ВИДЕО

В субботу, 18 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан восточного обряда с будущей Пасхой.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ОПУ.

"Дорогие украинцы! Я поздравляю всех христиан восточного обряда с наступающим праздником - Светлым Воскресением Христовым! Пусть в наших сердцах будут добро, свет и милосердие, а в домах - радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю вернется мир", - сказал глава государства и призвал всех оставаться дома.

"Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома. Когда мы все остаемся дома - это действительно единение. Единения ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно - ее будущего", - подчеркнул президент.

Напомним, на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.

А вот внушить это УПЦ МП оказалось гораздо сложнее: митрополит Онуфрий пообещал массовые собрания прихожан 19 апреля.

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Владимир Зеленский Пасха Новости Украина
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