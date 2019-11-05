Прямо с деньгами: Под Львовом перевернулся инкассатор – ФОТО

Прямо с деньгами: Под Львовом перевернулся инкассатор – ФОТО

Во вторник, 5 ноября, под Львовом на трассе Киев-Чоп перевернулся инкассатор с деньгами.

Об этом сообщает "Захид.нет".

По данным СМИ, ЧП приключилось около 9:20: инкассатор Ощадбанка Ford Transit 350 не пропустил авто Volkswagen Caddy и перевернулся.

К счастью, никто кроме машин не пострадал; участники ДТП от госпитализации отказались.

Напомням, что несколькими днями ранее под Хмельницким произошел схожий инцидент.: у с. Должок перевернулся автобус. Пострадали 8 человек.

Также мы ранее писали, что на Житомирщине произошло жуткое ЧП: грузовик протаранил автобус. В результате ДТП 9 человек погибли, 11 получили травмы.

Напомним, в Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО