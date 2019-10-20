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Украинская звезда Instagram погибла в жуктком ДТП

15:00
Популярная мотоблогерша погибла в страшной аварии под Киевом - фото 1
Популярная мотоблогерша погибла в страшной аварии под Киевом

В субботу, 19 октября, в ДТП на окраине Киева погибла известная Instagram-модель и мотоблогер, известная под ником Елена kuzavini.

Смертельное ДТП произошло на Гостомельской трассе вечером в субботу.

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Причиной аварии стал автомобиль Фольксваген, который стоял на обочине ивнезапно начал движение, желая развернуться на Киев.

Украинская звезда Instagram погибла в жуктком ДТП - фото 189813

фото с места инцидента

Украинская звезда Instagram погибла в жуктком ДТП - фото 189812

В момент этого маневра в него врезался мотоцикл BMW, которым управляла 41-летняя Елена. В результате столкновения она получила тяжелую травму головы.

Девушку успешно реанимировали на месте, но спасти, к сожалению, не удалось. В больнице она умерла. У водителя легковушки - сотрясение мозга.

Релиз киевской полиции о ДТП

Елена kuzavini была известной мотоблогершей. У нее было 72 тысячи подписчиков в Instagram. После известия о гибели женщины их число возросло почти до 76 тысяч.

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