Под Житомиром грузовик протаранил автобус, множество погибших – ФОТО

На Житомире грузовик протаранил автобус, множество погибших – ФОТО

В воскресенье, 22 сентября, на Житомирщине произошло жуткое ЧП: грузовик протаранил автобус: 9 человек погибли, 11 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции и ГСЧС.

Жуткая авария приключилась около 22:30 на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Большой Молодькив (Новоград-Волынский район - прим. ред.).

55-летний водитель грузовика "DAF" не справился с управлением и врезался в автобус, стоявший на обочине дороге.

Результат печален: 9 человек погибли, еще 11 доставлены в реанимацию. На месте ДТП работали полиция и спасатели.

По факту ЧП правоохранители открыли уголовное производство (ч.3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

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