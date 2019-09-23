Владимир Зеленский Кріпосна 2 Формула Штайнмайера война на Донбассе

Под Житомиром грузовик протаранил автобус, множество погибших – ФОТО

08:49
На Житомире грузовик протаранил автобус, множество погибших – ФОТО - фото 1
На Житомире грузовик протаранил автобус, множество погибших – ФОТО

В воскресенье, 22 сентября, на Житомирщине произошло жуткое ЧП: грузовик протаранил автобус: 9 человек погибли, 11 получили травмы.

Под Одессой грузовик врезался в маршрутку, много жертв – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба полиции и ГСЧС.

Жуткая авария приключилась около 22:30 на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Большой Молодькив (Новоград-Волынский район - прим. ред.).

Под Житомиром грузовик протаранил автобус, множество погибших – ФОТО - фото 188225

55-летний водитель грузовика "DAF" не справился с управлением и врезался в автобус, стоявший на обочине дороге.

Результат печален: 9 человек погибли, еще 11 доставлены в реанимацию. На месте ДТП работали полиция и спасатели.

По факту ЧП правоохранители открыли уголовное производство (ч.3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Напомним, душегубка Зайцева жирует в СИЗО: шокирующие ФОТО и ВИДЕО.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Житомирская область авария полиция ГСЧС Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Россию накажут. Вопрос - как - фото 1
Русские готовятся пропустить Олимпиаду 2020 - причина прозаична
Вчера, 17:00
Патриоты из С14 объяснили работникам унылого паба, как общаться с клиентами - фото 1
В "Портер Пабе" чуть не побили ветеранов из-за украинского языка, в кафе приехали С14 ФОТО
Вчера, 12:00
Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО - фото 1
Трамп и Байден поругались из-за Зеленского - ФОТО
21 сентября, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
20 сентября, 10:35
Зруйнований Хрещатик - фото 1
Операція Вогняний смерч: Як радянська влада знищувала Київ
19 сентября, 16:05
Пеннивайз живее всех живых - фото 1
Оно 2: Ваш любимый Клоун вернулся
08 сентября, 16:30
Загрузка...