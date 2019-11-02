Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО

Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО

В субботу, 2 ноября, у с. Должок Хмельницкой области перевернулся автобус. Пострадали 8 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как передает источник, около 11: 00 автобус, ехавший по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", заехал в кювет и перевернулся. В результате ЧП, травмы получили 8 человек: 31-летний водитель и 7 пассажиров. Всех их доставили в Каменец-Подольскую больницу.

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать заклинившее колесо. В дальнейшем информация об инциденте будет уточняться.