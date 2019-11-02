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Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО

16:30
Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО - фото 1
Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО

В субботу, 2 ноября, у с. Должок Хмельницкой области перевернулся автобус. Пострадали 8 человек.

Под Одессой грузовик врезался в маршрутку, много жертв – ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как передает источник, около 11: 00 автобус, ехавший по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", заехал в кювет и перевернулся. В результате ЧП, травмы получили 8 человек: 31-летний водитель и 7 пассажиров. Всех их доставили в Каменец-Подольскую больницу.

Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО - фото 190604

По предварительным данным, причиной ДТП могло стать заклинившее колесо. В дальнейшем информация об инциденте будет уточняться.

Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО - фото 190605

Ранее мы писали, что на Житомирщине произошло жуткое ЧП: грузовик протаранил автобус. В результате ДТП 9 человек погибли, 11 получили травмы.

Напомним, в Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО

 

 

В Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t495в Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО
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Хмельницкая область ДТП автобус полиция Новости Украина
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