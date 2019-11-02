Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО
Под Хмельницким перевернулся автобус, есть пострадавшие - ФОТО
В субботу, 2 ноября, у с. Должок Хмельницкой области перевернулся автобус. Пострадали 8 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как передает источник, около 11: 00 автобус, ехавший по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", заехал в кювет и перевернулся. В результате ЧП, травмы получили 8 человек: 31-летний водитель и 7 пассажиров. Всех их доставили в Каменец-Подольскую больницу.
По предварительным данным, причиной ДТП могло стать заклинившее колесо. В дальнейшем информация об инциденте будет уточняться.
Ранее мы писали, что на Житомирщине произошло жуткое ЧП: грузовик протаранил автобус. В результате ДТП 9 человек погибли, 11 получили травмы.
Напомним, в Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО
В Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t495в Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО
https://beztabu.net/novosti_t495в Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО
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