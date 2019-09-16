В Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО
В Харькове водитель задавил 4 человек - ФОТО
В воскресенье, 15 сентября, в Харькове Audi TT сбил 4 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как сообщает источник, 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и наехала на пешеходов. Женщин 27, 32, 47 и 56 лет доставили в больницу.
По факту ЧП открыто следствие ( ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").
Следователи отмечают, что во время аварии водитель не пребывала под действием алкогольного или наркотического опьянения.
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