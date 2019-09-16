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В Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО

18:30
В Харькове водитель задавил 4 человек - ФОТО - фото 1
В Харькове водитель задавил 4 человек - ФОТО

В воскресенье, 15 сентября, в Харькове Audi TT сбил 4 человек.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщает источник, 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и наехала на пешеходов. Женщин 27, 32, 47 и 56 лет доставили в больницу.

В Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО - фото 187814

По факту ЧП открыто следствие ( ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

В Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО - фото 187815
Следователи отмечают, что во время аварии водитель не пребывала под действием алкогольного или наркотического опьянения.
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