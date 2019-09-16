В Харькове водитель снесла 4 человек. Раскрыты детали - ФОТО

В Харькове водитель задавил 4 человек - ФОТО

В воскресенье, 15 сентября, в Харькове Audi TT сбил 4 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как сообщает источник, 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и наехала на пешеходов. Женщин 27, 32, 47 и 56 лет доставили в больницу.

По факту ЧП открыто следствие ( ч. 1 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Следователи отмечают, что во время аварии водитель не пребывала под действием алкогольного или наркотического опьянения.