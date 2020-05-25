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Против Татьяны Черновол открыто еще одно дело – заявление

09:30
Против Татьяны Черновол открыли еще одно дело – заявление - фото 1
Против Татьяны Черновол открыли еще одно дело – заявление

Государственное бюро расследование открыло очередное производство в отношении экс-нардепа Татьяны Черновол.

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Об этом политик рассказала в интервью "Громадське".

"Недавно я узнала, что против меня (следователи ГБР – прим. ред.) возбудили еще одно дело, в котором сейчас проводится экспертиза относительно моего наградного автомата. Я пыталась выяснить, в чем суть, потому что автомат легальный. Он наградной, у него есть удостоверение, датированное 16 октября 2014. Сейчас я выяснила, ч»то мне инкриминируют то, что этот автомат был захвачен в бою, следовательно, он нелегальный", - рассказала Черновол.

Напомним, в декабре 2019 г. Татьяна Черновол опубликовала в сети довольно эпатажное видео с призывом протестовать против действий Команды Зе: надев красное платье и взяв в руки автомат, политик начала рассуждать о сущности борьбы. В общем, смотрите сами.

Что было ранее?

10 апреля ГБР вручило подозрение Татьяне Черновол в убийстве Владимира Захарова во время сожжения офиса Партии регионов в 2014 г.

16 апреля судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк от правил экс-депутата под домашний арест. В ответ защита экс-нардепа пообещала обжаловать вердикт Фемиды.

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Татьяна Черновол ГБР Майдан Новости Украина
Громадське
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