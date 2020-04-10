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Экс-нардепа Черновол обвинили в убийстве (ФОТО)

16:00
Черновол обвиняют в умышленном убийстве - фото 1
Черновол обвиняют в умышленном убийстве

Днем в пятницу. 10 апреля, в государственном бюро расследований объявили о том, что экс-нардепу Татьяне Черновол зачитали текст подозрения об убийстве сторожа офиса партии регионов в 2014-м году. Также у нее якобы нашли "арсенал оружия".

Бравые детективы госбюро, которым нельзя, но очень хочется преследовать активистов Майдана и обелять расстреливавших людей беркутовцев, во время обыска у бывшего депутата ВР забрали у нее оружие.

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Наградной автомат Калашникова, а также газовый пистолет, разрешение на который может получить любой совершеннолетний украинец, и, возможно, относящийся к холодному оружию нож, у Черновол отобрали. А в пресс-центре ГБР представили изъятое как "имеющие доказательственное значение для расследования предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия".

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Газовый Rohm RG 88

И хотя Калаш Черновол задним числом оформил как наградной министр внутренних дел Арсен Аваков после ее поездки на Донбасс, факт его появления задолго после Майдана налицо. Как и то, что у экс-нардепа присутствуют разрешительные на хранение оружия документы. Их следаки даже сфотографировали вместе с изъятым.

Экс-нардепа Черновол обвинили в убийстве (ФОТО) - фото 198515
Справа от АКС-74 - разрешение на оружие
Более того, не менее эпично смотрится заявление о том, что оружие может считаться вещдоком в деле бывшей активистки Майдана. Ведь производство касается гибели задохнувшегося угарным газом Владимира Захарова, охранника офиса рыгов. И там нет ни слова о применяемом кем-либо оружии.

В общем, с юридической точки зрения деятельность Черновол в целом, возможно, и нужно расследовать, но попытку пришить умышленное убийство по предварительному сговору, да еще и изымать при этом "арсенал оружия" при наличии документов, нормальные адвокаты способны развалить на корню. Впрочем, аналогичные липовые обвинения не мешают мусорам, прокурорам и судьям держать в СИЗО невиновных в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.

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Татьяна Черновол уголовное дело убийство оружие Новости
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