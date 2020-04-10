Экс-нардепа Черновол обвинили в убийстве (ФОТО)
Днем в пятницу. 10 апреля, в государственном бюро расследований объявили о том, что экс-нардепу Татьяне Черновол зачитали текст подозрения об убийстве сторожа офиса партии регионов в 2014-м году. Также у нее якобы нашли "арсенал оружия".
Бравые детективы госбюро, которым нельзя, но очень хочется преследовать активистов Майдана и обелять расстреливавших людей беркутовцев, во время обыска у бывшего депутата ВР забрали у нее оружие.
Наградной автомат Калашникова, а также газовый пистолет, разрешение на который может получить любой совершеннолетний украинец, и, возможно, относящийся к холодному оружию нож, у Черновол отобрали. А в пресс-центре ГБР представили изъятое как "имеющие доказательственное значение для расследования предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия".
И хотя Калаш Черновол задним числом оформил как наградной министр внутренних дел Арсен Аваков после ее поездки на Донбасс, факт его появления задолго после Майдана налицо. Как и то, что у экс-нардепа присутствуют разрешительные на хранение оружия документы. Их следаки даже сфотографировали вместе с изъятым.
В общем, с юридической точки зрения деятельность Черновол в целом, возможно, и нужно расследовать, но попытку пришить умышленное убийство по предварительному сговору, да еще и изымать при этом "арсенал оружия" при наличии документов, нормальные адвокаты способны развалить на корню. Впрочем, аналогичные липовые обвинения не мешают мусорам, прокурорам и судьям держать в СИЗО невиновных в убийстве Шеремета Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко.