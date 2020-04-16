Суд избрал меру пресечения Черновол: Раскрыты детали

Суд избрал меру пресечения Черновол: Раскрыты детали

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк избрал меру пресечения экс-нардепу Татьяне Черновол.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Во время судебного процесса, сторона защиты настаивала на необоснованности подозрения в умышленном убийстве и пыталась объявить отвод всей группе прокуроров. Кроме того адвокаты обвиняли судью Вовка в сговоре со следствием.

В свою очередь прокуроры требовали отправить Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест на 2 месяца. Выслушав обе стороны, Фемида удовлетворила просьбу обвинителей, отдав политика на поруки нардепов фракции "Европейская солидарность"

Напомним, 10 апреля ГБР вручило подозрение Татьяне Черновол в убийстве Владимира Захарова во время сожжения офиса Партии регионов в 2014 г. Экс-нардеп свою вину отрицает.