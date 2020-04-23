Защита Черновол обжалует домашний арест: Раскрыты детали

Защита Черновол обжалует домашний арест: Раскрыты детали

Адвокаты экс-нардепа Татьяны Черновол обжалуют меру пресечения Печерского райсуда Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой Ч., назначено на 24 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля ГБР вручило подозрение Татьяне Черновол в убийстве Владимира Захарова во время сожжения офиса Партии регионов в 2014 г.

16 апреля судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк от правил экс-депутата под домашний арест.