Защита Черновол обжалует домашний арест: Раскрыты детали
Защита Черновол обжалует домашний арест: Раскрыты детали
Адвокаты экс-нардепа Татьяны Черновол обжалуют меру пресечения Печерского райсуда Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского апелляционного суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты, представленной на постановление Печерского районного суда города Киева от 16 апреля 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемой Ч., назначено на 24 апреля 2020 года", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 апреля ГБР вручило подозрение Татьяне Черновол в убийстве Владимира Захарова во время сожжения офиса Партии регионов в 2014 г.
16 апреля судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк от правил экс-депутата под домашний арест.
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