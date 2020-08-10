Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО

Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси завершились выборы президента страны. Очередная «победа» Александра Лукашенко привела к эскалации протестного движения в стране. Вполне ожидаемо, что сложившаяся ситуация не оставила равнодушными многих пользователей сети.

В РБ и РФ давно уже никто не ждет перемен.

У них все "стабильно".

Бацька уже запасся "сладким хлебом" для народа.

И Лукашенко это и нимало не смущает.

Совсем не смущает.

Совсем-совсем.

Но победу добра не остановить.

Напомним, Тихановская не признает победу Лукашенко.