Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО
Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО
В воскресенье, 9 августа, в Беларуси завершились выборы президента страны. Очередная «победа» Александра Лукашенко привела к эскалации протестного движения в стране. Вполне ожидаемо, что сложившаяся ситуация не оставила равнодушными многих пользователей сети.
В РБ и РФ давно уже никто не ждет перемен.
У них все "стабильно".
Бацька уже запасся "сладким хлебом" для народа.
И Лукашенко это и нимало не смущает.
Совсем не смущает.
Совсем-совсем.
Но победу добра не остановить.
Напомним, Тихановская не признает победу Лукашенко.
Другое на тему
Протесты в Беларуси: Лукашенко неожиданно нашел "украинский след"
14:30
Тихановская не признает победу Лукашенко
12:26
Зеленский отреагировал на протесты в Беларуси
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации