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Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО

13:28
Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО - фото 1
Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО

В воскресенье, 9 августа, в Беларуси завершились выборы президента страны. Очередная «победа» Александра Лукашенко привела к эскалации протестного движения в стране. Вполне ожидаемо, что сложившаяся ситуация не оставила равнодушными многих пользователей сети.

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В РБ и РФ давно уже никто не ждет перемен.

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У них все "стабильно".

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Бацька уже запасся "сладким хлебом" для народа.
Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО - фото 203804

И Лукашенко это и нимало не смущает.

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Совсем не смущает.

Протесты в Беларуси: Реакция сети – ФОТО - фото 203806

Совсем-совсем.

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Но победу добра не остановить.

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Напомним, Тихановская не признает победу Лукашенко.

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